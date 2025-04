In radio il nuovo disco del Liga: "I ragazzi sono in giro"

Il brano "I ragazzi sono in giro (new mix radio edit)" di Luciano Ligabue - pubblicato originariamente nel 1995 - è già in radio in un’inedita versione realizzata in occasione del trentennale dell’album "Buon Compleanno Elvis".

Mentre il 18 aprile usciranno le prime versioni fisiche di "Buon Compleanno Elvis 1995-2025", un’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995.

Dal 25 aprile sarà invece disponibile "Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Super Deluxe Box)", contenente i 6 dischi già presenti nel Deluxe Box a cui si aggiunge un settimo disco: "Live ‘95". Infine, un ottavo disco verrà annunciato nei prossimi mesi.

Per chi ha già acquistato i biglietti per l’evento del 21 giugno a Rcf Arena (a 20 anni dal primo concerto a Campovolo per celebrare insieme ai fan i 30 anni di ’Certe notti’,) sarà consentito eseguire la procedura di cambio nominativo fino al 30 aprile. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo.

Inoltre, sarà consentito eseguire la procedura di rivendita su fanSALE.it fino al 17 aprile.