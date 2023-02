"In reparto per 12 ore. E tanti finti codici verdi"

Dodici lunghe ore senza fermarsi, nemmeno per mangiare, perché le mansioni sono tante e la responsabilità è troppa. Dall’altra parte c’è la vita, quella dei pazienti. Non si è macchine: l’errore purtroppo può capitare ma non deve succedere.

Proprio per questo alcuni dei medici di medicina d’urgenza del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova hanno deciso di dire basta a turnazioni pericolose per sopperire al grave problema della carenza di personale. A raccontare cosa vuol dire svolgere due funzioni in un unico turno, quella di un medico del 118 impiegato anche al pronto soccorso, è Roberto Pieralli, presidente Regionale Snami, il sindacato nazionale dei medici italiani.

"Questo è un lavoro in cui si è consapevoli che non sempre è possibile salvare tutti e il risultato a volte non sarà del cento per cento, però la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile nel migliore dei modi è ciò che ti manda a casa sereno. Di questi tempi però è difficile, perché all’operatore sanitario viene chiesto tanto, anche troppo. Ad un medico del 118 possono essere affidati per esempio quattro pazienti del pronto soccorso ma, allo stesso tempo, gli si può chiedere di essere pronto per un’eventuale chiamata del 118. Se suona il telefono ci si deve allontanare in 120 secondi e non avere la possibilità di riferire al collega in quale modo si sta curando il paziente. Questo vuol dire staccarsi da un servizio per entrare in un altro, con la continua pressione medico legale, andando ad effettuare un soccorso in un territorio con la mente non libera: il pensiero è ovviamente rivolto ai pazienti lasciati in pronto soccorso. E’ per questo – continua – abbiamo riferito di essere disponibili a svolgere i turni in ospedale ma che siano dedicati a quella mansione".

Un altro dei problemi, riferisce Pirealli, sono i ‘finti’ codici bianchi e verdi, che vengono affidati ai medici del 118 : "Può capitare di occuparsi di un paziente che successivamente può diventare codice rosso. Se in quel momento arriva la chiamata per un’emergenza esterna bisogna uscire ma la responsabilità di quel paziente è tua".

E conclude: "I cittadini hanno il diritto di poter usufruire di un servizio ottimale, e non di cambiare, durante il percorso di pronto soccorso, quattro medici".

Ylenia Rocco