In Rianimazione a 19 anni. Cade un macchinario. Giovane colpito alla testa

Un giovane operaio di 19 anni è stato colpito alla testa e al torace da un pesantissimo carico sospeso, riportando seri traumi.

Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11,30, alla Reggiana Riduttori, nella sede di via Martiri di Marzabotto 7 a San Polo d’Enza, nel cuore della Val d’Enza.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai colleghi, sono intervenuti i sanitari del 118.

Fin da subito le condizioni del ragazzo – che compirà vent’anni il mese prossimo – sono apparse serie.

Il giovane lavoratore è stato subito stabilizzato sul posto e poi portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in elicottero: durante le operazioni sarebbe sempre rimasto cosciente, anche se appariva visibilmente pallido e sudato a causa del colpo subito.

Stando alle prime ricostruzioni il giovane stava movimentando – assieme due suoi colleghi più anziani – un motoriduttore di dimensioni importanti.

Si tratta di un elemento di un peso notevole che si è però improvvisamente sbilanciato e lo ha colpito al capo. Il macchinario era posizionato su alcuni sostegni, ma qualcosa nel trasporto è andato storto.

Il giovane, nato a Reggio e residente in Val d’Enza, a causa dell’urto ha riportato un importante trauma cranico.

Ora si trova ricorverato in Rianimazione all’ospedale di Parma, in prognosi riservata, e lotta per la vita. Sono in corso esami e accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini da parte degli uomini della Medicina del lavoro – coordinati dalla procura di Reggio – che ora indagano per chiarire i contorni dell’incidente, avvenuto in un’azienda leader nel settore della progettazione e produzione di riduttori per l’industria della produzione dello zucchero.

