In Sala del Tricolore un convegno dedicato a Raimondo Franchetti

Oggi alle 18,30 alla sala del Tricolore, a Reggio, si svolge il convegno "Raimondo Franchetti e una famiglia tra Reggio e l’Europa", organizzata dal Rotary club cittadino. Tra i relatori figurano Danilo Morini ("Raimondo Franchetti: il suo tempo a Reggio Emilia)", Fabrizio Anceschi ("Raimondo Franchetti: un aristocratico illuminato"), Richard Erkejs ("Alberto Franchetti musicista"), Claudia Cremonini ("Giorgio Franchetti collezionista e la Ca’ d’Oro"). L’evento si svolge nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della bandiera italiana, con l’organizzazione del Rotary club insieme all’Associazione per il musicista Alberto Franchetti e la Deputazione di storia patria per le antiche province modenese (sezione di Reggio Emilia).