In scena ’Al Cavallino Bianco’: dialoghi arguti e musiche immortali

La Compagnia Corrado Abbati torna con l’operetta al Teatro Ariosto e mette in scena, fuori abbonamento e in replica questo pomeriggio alle 15.30, il nuovo allestimento di Al Cavallino Bianco, la stranota commedia musicale di Ralph Benatzky. Il Cavallino, che si pregia d’essere l’anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale, è sta to concepito dagli autori con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ri-tornata anche oggi. Ecco che si apre il sipario e ci sono le montagne per lo jodel, il lago per i tuffi e l’azzurro del cielo. "Abbiamo scelto mondi visivi ora ironici, a volte sorprendenti o bizzarri, - spiega Corrado Abbati nelle note di regia - che suggeriscono le immagini di un rifugio, una bolla d’illusione che si fa realtà così come gli spettatori si aspettano da una moderna produzione del Cavallino. L’idea di rendere una serata di piacere spensierato passa dai dialoghi arguti, dalle musiche immortali e dai giochi coreografici sostenuti da un ritmo veloce: un’emozione per tutti, indipendentemente dalla fascia d’età". La regia dello spettacolo è di Corrado Abbati, le coreografie sono di Francesco Frola, mentre la direzione musicale è di Alberto Orlandi. La produzione è come sempre garantita da InScena, la società reggiana della Compagnia Corrado Abbati.

Biglietti interi: 30/25/20 euro.

Per informazioni: www.iteatri.re.it