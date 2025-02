In scena all’Asioli la commedia "Et in meint?"

Stasera doppio appuntamento con la comicità dialettale.

• Al teatro Asioli di Correggio alle 20,30 tornano gli appuntamenti della rassegna benefica organizzata dalla Pro loco. Per l’occasione vanno in scena gli attori della compagnia Arcobaleno di Fosdondo, per l’occasione impegnati nella commedia "Et in meint?" scritta da Tonino Tirabassi. Con Angela Catellani, Carlo Catellani, Paolo Catellani, Mara Catellani, Nicolò Cilloni, Luca Ferrari, Alessia Franzoni, Francesca Franzoni, Gianni Galiotto, Anna Ligabue, Matteo Marani, Alain Marchi, Adriano Sorio, Lauro Spaggiari, Lorena Vezzani.

• Alle 21 di oggi al cinema teatro di Campagnola tocca invece alla Compagnia dal Surbet, che propone al pubblico "Sel e Pever", tre atti scritti da Alfredo Pitteri.

Con Alessandro Basaglia, Laila Cilloni, Maria Luisa Magnani, Marco Rossi, Edi Mammi, Ida Morellini, Riccardo Pignagnoli, presentazione di Giorgio Magnani, tecnici Giuseppe Beltrami, Athos Chiesi, Marco Ferrari, Eugenio Fieni, rammentatrice Luciana Bonini, con la regia di Luciano Spallanzani.