Prosegue la stagione del teatro del Fiume a Boretto, dove stasera alle 21 va in scena ’Fra’ San Francesco. La superstar del Medioevo’ con Giovanni Scifoni diretto dalla regia di Francesco Ferdinando Brandi, con le musiche originali di Luciano Di Giandomenico, impegnato con strumenti antichi insieme a Maurizio Picchiò e Stefano Carboncelli. Giovanni Scifoni, celebre per il suo ruolo nella serie ’Doc’ della Rai, guida il pubblico attraverso la vita di uno dei santi più amati e ’pop’ della storia, attraverso un monologo che svela il lato artistico di San Francesco. Il tutto con l’accompagnamento di musiche medievali e strumenti antichi che creano l’atmosfera perfetta per questo spettacolo indimenticabile. Si va alla scoperta di un San Francesco inedito, un ’artista’ che ha raccontato Dio con un linguaggio innovativo. In questo monologo arricchito da laudi medievali e suoni antichi, Giovanni Scifoni riflette sulla figura del Santo più popolare di tutti i tempi, spesso "celebrato" pure sul palcoscenico del teatro e in televisione, in un viaggio che esplora creatività, sacrificio e spiritualità.

a. le.