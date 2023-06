In scena la vita del generale I ragazzi della scuola Dalla Chiesa premiati per lo spettacolo teatrale

Si è svolto, nella serata del 1° giugno, l’evento conclusivo dell’iniziativa “Recitiamo la Legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa: una vita a difesa della liberà e della democrazia”. L’iniziativa, che si è svolta al teatro della Cavallerizza ha visto protagonisti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola media che porta il nome del generale ucciso. Toccante la rappresentazione teatrale che ha evidenziato l’eroica figura dell’ufficiale dell’Arma e prefetto.

Numerose le autorità intervenute: oltre alla dirigente scolastica, professoressa Francesca Spadoni che ha fatto gli onori di casa unitamente al comandante provinciale dei carabinieri di Reggio, colonnello Andrea Milani (promotore dell’iniziativa), erano presenti la neo prefetta Maria Rita Cocciufa, il questore Giuseppe Ferrari, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Ivan Bixio oltre al maggiore Francesco Coratti e alla capitana Lucrezia Limodio, che avevano svolto incontri preparatori sulla figura del generale.

In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario della morte di Dalla Chiesa, infatti, l’Arma dei carabinieri ha sin da subito dato massima diffusione alla commemorazione.

La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa ha pienamente condiviso la proposta di approfondire l’autorevole figura del generale e l’importanza dei valori dell’onestà, della fedeltà alle Istituzioni, del senso del dovere e di giustizia, del sacrificio e dell’impegno incondizionati.

Numerosi i concetti emersi dal progetto e che avuto la sintesi nella rappresentazione teatrale: lotta alla mafia, difesa delle libertà, rifiuto del compromesso, estremo sacrificio di eroi consegnati alla storia; il tutto rappresentato con messaggi visivi e sonori forti e originali, ma soprattutto sinceri e sentiti da parte dei ragazzi.

Toccanti e commoventi numerosi passaggi della rappresentazione, la cui sintesi è emersa in maniera inequivocabile proprio nella celebre citazione dell’ufficiale: "Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli".

Il progetto si è concluso con una sorta di premiazione che ha sancito la vittoria di tutti. Non si trattava del resto di una “competizione” tra studenti, ma dell’occasione di far loro conoscere, apprezzare e fare propri i valori fondanti della convivenza civile.

Sono state quindi consegnate, dalla prefetta Maria Rita Cocciufa e dal comandante provinciale dei carabinieri Andrea Milani, a ciascun alunno partecipante al progetto, una pergamena.

"Il progetto – ha detto la dirigente scolastica Spadoni – finanziato con fondi europei, è nato dalla necessità di recuperare la socialità nei ragazzi dopo la pandemia. I laboratori pomeridiani attivati a scuola sono stati: quello di scrittura creativa, di scenografia ad opera dei docenti interni della scuola secondaria di primo grado Dalla Chiesa, nonché quello di messa in scena, condotto da un’associazione del territorio. Il filo conduttore del progetto è stata la figura del generale Dalla Chiesa, al quale è intitolata la scuola, come esempio di legalità e coraggio nel contrasto alle mafie. Il contributo dell’Arma dei carabinieri è stato fondamentale per conoscere in modo approfondito questa complessa ed affascinante figura".

Altrettanto soddisfatto il colonnello Andrea Milani: "Attraverso questo lavoro sinergico, durato mesi, ho avuto un’ulteriore conferma di quanto possano essere profondi questi ragazzi egregiamente indirizzati dai loro docenti, apprendendo attraverso i loro gli occhi e la loro percezione le sfumature della vita del generale e i valori etici che lo stesso ha rappresentato in vita e tramandato dopo la sua morte".