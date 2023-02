In scena le ossessioni di noi umani

Uno spettacolo per tutte le età, dal titolo "Vu(e)", va in scena oggi alle 17 e 20,30 (oltre che domani alle 17) al teatro di Correggio. Si tratta di una rappresentazione di Etienne Manceau et Sylvain Cousin, con Amélie Venisse, prodotto dal Compagnie Sacékripa. A metà fra teatro d’oggetti, circo in miniatura e un clown involontario, questo "solo per manipolatrice di oggetti quotidiani" vede in scena una protagonista meticolosa, delicata: una donna irascibile e oltremodo ordinata. Al contrario dell’iper-attivo, lei si occupa di cose banali e irrisorie, ma sempre indispensabili al loro fine: in questo si è più consapevoli e sinceri. Uno spettacolo "muto" che evidenzia le ossessioni di tutti i giorni, le piccole manie che a volte diventano quasi malattie e che, per eccesso di minuzia, finiscono per far "esplodere la pentola".