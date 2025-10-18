In scena per distruggere gli stereotipi

Sono ben tre gli appuntamenti in programma oggi per il Festival Aperto dei Teatri di Reggio. Al palcoscenico del Valli sbarca Oona Doherty con "Hope Hunt and the Ascension into Lazarus", oltre a un dj set, spettacolo tra danza e coreografia "per distruggere gli stereotipi". L’auto si mette in moto fuori dal teatro e la performer esce dal bagagliaio. Si lancia tra il pubblico e grida "Entrate!" mentre scappa via… Nel pluripremiato Hope Hunt, la coreografa Leone d’argento Oona Doherty passa il testimone a Sati Veyrunes. Interprete di un personaggio maschile dalle molteplici maschere, è lei stessa a condurre il pubblico dentro il teatro, per renderlo partecipe di uno spettacolo che, tra danza e denuncia sociale, decostruisce lo stereotipo della mascolinità misogina della classe operaia irlandese. Ad accompagnarla Luca Truffarelli, protagonista del dj set che anima il dopo spettacolo.

Alle 18 alla sala Verdi va in scena "Bang Bang" di Manuel Roque, in prima italiana. La ricerca di Roque, performer e coreografo formatosi nel circo, nel teatro e nella musica, riflette problematiche politiche e sociali che sono anche poetiche, formali o sensoriali. Il suo approccio tende a privilegiare il processo rispetto alla performance e pone la pratica e l’esercizio al centro del lavoro. Il suo solo "Bang Bang", creato nel 2017, viene riproposto sotto forma di duo e comporta una ripetizione di salti e motivi atletici, contati in 11, che richiedono agli esecutori una concentrazione e un impegno fisico eccezionali. Gradualmente, questa richiesta rivela la loro combattività, la loro resilienza, ma anche i limiti dell’essere umano.

Al teatro Cavallerizza di viale Allegri alle 19 è in programma "Asteroide" di Marco D’Agostin, con uno spettacolo sulla capacità della vita – e dunque dell’arte – di ripresentarsi sempre, in nuove forme, senza soccombere mai. In questo nuovo progetto la figura di un misterioso paleontologo si presenta al pubblico per discorrere di ossa, estinzioni e materiale cosmico. La geologia e il romanticismo hanno una cosa in comune: raccontano che le cose durano a lungo. L’assurda ipotesi di un asteroide che avrebbe portato all’estinzione istantanea di tutti i dinosauri ha sconvolto la comunità scientifica negli anni Ottanta: nessuno poteva accettare una storia così terribilmente affascinante ma insieme troppo inverosimile. La stessa incredulità di chi, all’improvviso, si ritrova senza un amore. Cosa c’è in comune? La effettiva difficoltà ad accettare che la vita possa cambiare direzione in modo così repentino e crudele.