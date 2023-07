In scena ’Rap. Requiem al poeta’ Spettacolo innovativo a Casa Cervi

di Mariagiuseppina Bo

E’ morta l’arte, viva l’arte! Questo motto riassume e continua, oggi alle 21.30, il Festival di Resistenza a casa Cervi a Gattatico, con uno spettacolo sperimentale innovativo Rap di Spoken Word e spokenmusic dal titolo ’RAP. Requiem al poeta’, di Cartocci Sonori, drammaturgia e regia Pouria Jashn Tirgan, con Pouria Jashn Tirgan ed Emanuele Fantini, musiche Emanuele Fantini coproduzione con Teatro del Lemming.

Lo spettacolo viaggia su la Spoken Word e la spokenmusic, poesia performativa basata sulla parola detta ad alta voce in modo narrativo. La Spoken Music è una poesia performante, recitata con musiche di generi diversi, fra cui l’hip hop e la musica elettronica. E anche in questo spettacolo si mescola alla performance, dandole forma e vita.

La parola e la voce sono, dunque, il principale segno di resilienza espressiva, politica e di ricerca. Si tratta di requiem diverso da quello di Verdi o Mozart in cui l’ultima preghiera al defunto diventa un concerto moderno, ironico, irriverente, contro l’ipocrisia. Ci si chiede. Chi è morto o morta? È morta l’arte, nel senso classico del termine, la democrazia, la pace, la classe operaia, il posto fisso, la rivoluzione, Dante, Ungaretti, Garrincha, Maradona... A condurre questa recitazione e denuncia irriverente sono due figure che ricordano i becchini dell’Amleto, che attraversano musica rap, in una performance costruita come un album, in cui ogni pezzo apre ad un tema differente: la natura, lo sfruttamento delle risorse, la guerra, la precarietà dei giovani, l’eredità della famiglia contemporanea. Al termine dello spettacolo “Degustando il Teatro. Voci autorevoli incontrano la Compagnia” insieme a Iefte Manzotti, studioso di storia contemporanea, si conclude con degustazione dei prodotti dell’azienda vitivinicola Ferretti vini di Campegine.