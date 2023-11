In scena ’Roda Favela’. La fragilità diventa poesia

Si apre la stagione Off, dedicata al teatro contemporaneo, al teatro di Casalgrande, promosso da Quinta Parete con direzione artistica di Enrico Lombardi. Stasera alle 20,30 va in scena "Roda Favela", opera di teatro, musica e danza che riesce a trasformare le marginalità, le lotte, grida e fragilità in poesia, portando in scena le periferie del mondo e raccontandole attraverso il linguaggio dell’arte.

Si tratta di una produzione franco-brasiliana che porta in scena dodici artisti delle favelas brasiliane. Lo spettacolo, scritto dal regista e drammaturgo francese Laurent Poncelet, è frutto di una creazione collettiva del Gruppo Pè No Chao e del Teatro francese Ophelia. "Roda Favela" è uno spettacolo che nasce nel Brasile negli anni di Jair Bolsonaro, capo di Stato che ha rappresentato l’estrema destra con le sue posizioni di lotta ai poveri, ai neri, alle minoranze indigene, alle donne e agli omosessuali. Lo spettacolo porta in scena il cuore del popolo delle periferie del Brasile, che attraverso la danza e la musica celebrano la vita con i loro corpi. Il popolo degli esclusi, delle favelas e tutti coloro che stanno dall’altro lato del muro, diventano le principali vittime della violenza e di ogni tipo di ingiustizia, ieri come oggi. Questi giovani danzano e cantano, trasmettono e contagiano il pubblico con il loro sorriso e la loro energia. Niente e nessuno sarà capace di togliere loro la libertà, perché da questa parte del muro non c’è paura. Spettacolo fuori abbonamento: prevendite online su LiveTicket

Antonio Lecci