In scena uno spettacolo... felice

Dopo una prova generale svoltasi ieri e aperta agli alunni delle scuole, va in scena per tutti, oggi alle 16,30, al teatro Bismantova, la commedia "Per un matrimonio felice", nuovo spettacolo della compagnia teatrale "I Coccodè", che tra le proprie fila annovera diversi ragazzi dell’associazione "Fa.Ce" (Famiglie Cerebrolesi). Protagonisti della commedia, scritta e diretta da Francesca Bianchi, saranno Alex Borghi, Marta Bottioni, Davide Canovi, Francesco Celia, Alice Corsi, Davide Cosmi, Claudio Donadelli, Paolo Gentili, Mattia Giuliani, Elisa Guerri, Emanuele Guerri, Gianluca Guidi, Francesca Martinelli, Patrizia Maurone, Silvio Monti, Damiano Nobili, Luca Paterlini, Simona Paterlini, Paola Ribecchini, Manuela Severi, Caterina Tosi e Donatella Zanni.

"La prova con le scuole è stato un grande successo - affermano i responsabili dell’associazione -. Il teatro era pieno, gli alunni delle scuole hanno seguito lo spettacolo e alla fine hanno fatto domande attente e pertinenti. Per noi e i nostri ragazzi è una soddisfazione. Da tempo organizziamo laboratori teatrali per i ragazzi dei centri diurni, concludendoli con uno spettacolo. Con la pandemia si è un po’ interrotto tutto, ma siamo riusciti a continuare a fare lezione online con Francesca Bianchi, che ha lavorato su quello che ne è venuto fuori. È il primo spettacolo dopo il Covid. È importante la presenza di questo mondo parallelo spesso sconosciuto". Il ricavato andrà all’associazione "Fa.Ce" (biglietto: 10 euro intero, 5 euro ridotto). Info: 328 4665260 e [email protected]

g.s.