In sciopero la polizia locale della Terra di Mezzo

La sede di polizia locale di Bagnolo

Bagnolo (Reggio Emilia), 8 gennaio 2023 - La polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo proclama uno sciopero per il 13 gennaio. Due ore di astensione dal lavoro all’inizio di ogni turno della giornata, con presidio davanti al municipio di Bagnolo, che fa parte dell’Unione insieme a Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di categoria dopo che non sono arrivate le attese risposte ai problemi sollevati già a ottobre e novembre, con lo stato di agitazione e incontro delle parti in prefettura. I sindacati lamentano il mancato adeguamento del numero di lavoratori agli standard regionali con il rischio di vedersi revocare la qualifica di Corpo, incarichi amministrativi che i Comuni demandano agli agenti, ma incompatibili con il ruolo della polizia locale. Inoltre, l’assenza degli spogliatoi e promiscuità dei servizi igienici, carenza di spazi con tutela della privacy per gli ispettori che devono ricevere dei cittadini. I sindacati hanno inoltrato una segnalazione all’Azienda Usl per una presunta violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed è in arrivo una segnalazione all’Anac per violazioni in materia di redazione di atti amministrativi in conflitto di interessi imposte dall’amministrazione agli agenti di polizia locale.