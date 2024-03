In scooter con la droga, tenta la fuga. Ma viene fermato dai carabinieri

Ha invertito la direzione di marcia per cercare di evitare un posto di controllo dei carabinieri, dopo che i militari avevano intimato l’alt. Ma è stato fermato pochi metri più avanti in sella al suo scooter, dopo un breve inseguimento, concluso senza incidenti o altre conseguenze per le persone. E si è scoperto il motivo della fuga per evitare gli accertamenti. L’uomo, residente nel Reggiano, è stato denunciato dai carabinieri di Quattro Castella, autori del posto di controllo in cui è incappato lo scooterista, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era infatti in possesso di due involucri contenenti della cocaina del peso complessivo di un paio di grammi, che erano nascosti negli slip, oltre che della somma di denaro contante di cento euro in banconote di piccolo taglio. I militari, avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso individuo potesse detenere altra sostanza stupefacente nella sua abitazione, si sono recati al suo domicilio per una perquisizione, che ha permesso di rinvenire in camera da letto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di oltre un grammo, un bilancino di precisione di colore grigio e con tracce di sostanza stupefacente (sempre cocaina), un kit di materiale utile a confezionare le dosi con accendino, cartine e una quarantina di fascette in plastica utilizzate per la chiusura delle ’palline’ di droga, oltre a sei telefonini cellulari. Con simili elementi di prova, i carabinieri di Quattro Castella hanno portato l’uomo in caserma e avviato le procedure per la sua denuncia penale alla magistratura reggiana. Allo stesso tempo si è proceduto al sequestro della droga e del resto del materiale contestato, ritenuto collegato a un possibile spaccio di sostanze stupefacenti.

Ora sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di ricostruire non solo la destinazione della droga – si ipotizza uno spaccio a piccoli consumatori – ma anche la provenienza, per poter ’mappare’ il traffico di sostanze stupefacenti tra la zona della val d’Enza, la città capoluogo e la vicina provincia parmense. Di recente sono state diverse le operazioni antidroga partite da semplici controlli stradali, accertamenti occasionali, che hanno fatto registrare risultati positivi grazie anche alla buona conoscenza del territorio e delle persone da parte del personale delle caserme locali dell’Arma.