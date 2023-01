In sei parchi della città saranno piantati centinaia di alberi resistenti alla siccità

Al via il programma di "Verde Urbano": 200mila euro stanziati dal Comune per nuove piantumazioni, creazione di sei ‘microforeste’ in altrettanti parchi e manutenzione del verde in strade, piazze e parcheggi, a partire da quello in via Cecati.

Il 2023 inizia quindi con l’attuazione di un progetto di implementazione, riqualificazione e manutenzione del verde e degli alberi nel territorio urbano e periurbano, utile a migliorare il microclima e favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, a contrastare le isole di calore ce a mitigare l’impatto dell’inquinamento. La varietà delle specie scelte per nuove piantumazioni è un mix fra piante autoctone e alloctone, identificate su base scientifica e in considerazione dell’adattabilità delle piante ai prolungati periodi di siccità. "Quello che presentiamo oggi è un progetto che racconta una città che ha deciso di assumere la sfida ecologica e di farsi carico dei cambiamenti climatici in corso. Non a caso siamo passati dal 44° al 2° posto nella classifica Legambiente – ha detto il sindaco Luca Vecchi illustrando il piano. – Forestazione e piantumazioni sono obiettivi del mandato che stiamo portando avanti". "Questa fase di interventi, per un investimento di 200mila euro, sono basati su un approccio al verde che tiene conto del necessario adattamento ai cambiamenti climatici – ha poi spiegato l’assessore alle Politiche per la Sostenibilità, Carlotta Bonvicini. – Abbiamo realizzato una mappatura del territorio per analizzare la vulnerabilità urbana in termini di siccità e isole di calore per comprendere dove intervenire con opere di forestazione e creazione di oasi microclimatiche, con bassissimo bisogno di manutenzione, in grado di generare raffrescamento estivo". Gli interventi per la creazione di microforeste saranno al Parco di via Velmore Davoli al Buco del Signore, Parco Sandro Pertini di via Pertini-via Perugino a Pieve, Parco di via Fontanesi e via Buontalenti a Massenzatico, Parco Gattalupa in via Del Bue a San Maurizio, Parco di via Jacopo da Mandra a Santa Croce e Parco-Bosco urbano Dario Fo in via Pampari zona Tangenziale sud-est.

Stella Bonfrisco