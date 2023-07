In sella ubriachi, via la patente

Nell’ambito dei servizi disposti dalla Sezione di Polizia stradale di Reggio, il personale del distaccamento di Castelnovo nella sola giornata di domenica ha messo in campo tre pattuglie che si sono coordinate con carabinieri e polizia locale. L’attenzione degli agenti si è soffermata su un centinaio di motociclisti, sono stati fermati e controllati per la verifica del possesso dei documenti di guida e circolazione, nonché per accertare la regolarità dei dispositivi tecnici e del motore. In particolare due centauri sono risultati in evidente stato di ebrezza e denunciati all’autorità giudiziaria; il provvedimento ha comportato il ritiro della patente per la successiva sospensione. Un terzo centauro è risultato privo della prescritta revisione del mezzo, mentre un altro circolava con la patente scaduta da oltre sei mesi. Per questo motivo il documento di guida è stato ritirato e verrà restituito solo dopo la visita medica di idoneità. Gli agenti della polstrada castelnovese - coordinati dal sostituto commissario Roberto Rocchi - hanno bloccato un centauro che viaggiava sulla statale 63 privo di assicurazione; la moto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Nel frattempo rimane sotto osservazione all’ospedale di Baggiovara il centauro che domenica a Toano è uscito di strada per schiantarsi contro una siepe. La Polstrada sta valutando le responsabilità del conducente che trasportava la compagna.

s.b.