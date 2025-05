In sosta e con la cocaina nell’auto. Foglio di via a un pusher di 33 anni

Con le dosi di cocaina nel parcheggio di un bar: un albanese di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. La presenza sospetta di una persona a bordo di un’auto, nei pressi di un parcheggio vicino a un bar di Castellarano, non è passata inosservata ad alcuni cittadini. Insospettiti hanno dunque lanciato l’allarme, fornendo anche il modello e la targa del mezzo ai militari dell’Arma di Castellarano. I carabinieri, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo di Castelnovo Monti, hanno quindi eseguito i servizi di controllo.

In un parcheggio, nel pomeriggio di martedì 6 maggio, hanno poi notato l’auto che, per modello e targa, corrispondeva a quella segnalata con a bordo un uomo. Il conducente, un albanese di 33 anni, è quindi finito nei guai. E’ stata eseguita una perquisizione sull’auto: in uno scomparto ricavato sotto il portaoggetti, tra i due sedili, i militari hanno trovato un sacchetto di stoffa con all’interno sette dosi termosaldate per un peso complessivo di oltre sei grammi di cocaina e pure un altro piccolo sacchetto contenente otto involucri di cocaina termosaldati del peso di circa quattro grammi. L’uomo era inoltre in possesso di mille euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di compravendita di stupefacenti alla luce dello stato di nullatenenza del 33enne. L’uomo è stato poi portato in caserma ed è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Gli approfondimenti investigativi, come detto, sono scattati dopo che i cittadini hanno notato movimenti sospetti vicino al bar in via Fontana. Il 33enne albanese difeso dall’avvocato Alfonso Boni ieri è comparso ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto le misure cautelari del divieto di ingresso e dimora a Castellarano, più l’obbligo di firma. L’avvocato Boni si è detto concorde con il divieto di ingresso e di dimora in paese, poi applicato dal giudice che ha convalidato l’arresto. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a giugno.

Matteo Barca