In strada carabinieri, agenti, finanzieri e ispettori. Controlli a tappeto su persone, veicoli e attività

Un’operazione di sicurezza attuata a Correggio, venerdì pomeriggio e fino a tarda sera, da carabinieri, polizia locale, polizia di Stato e guardia di Finanza, nell’ambito delle attività annunciate nei giorni scorsi nell’incontro del Comitato provinciale per la pubblica sicurezza convocato nel municipio correggese. Hanno partecipato all’intervento anche militari del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nas di Parma con una unità cinofila di Bologna. In tutto una ventina di operatori per prevenzione e contrasto ai reati, soprattutto in vista del fine settimana.

In poche ore le forze dell’ordine hanno identificato un centinaio di persone, tra cui una dozzina di pregiudicati, controllato 50 autoveicoli, effettuato ispezioni esercizi pubblici, rilevando in una pizzeria violazioni per mancanza di requisiti igienici, omesse indicazioni e inosservanze nei confronti dei lavoratori, elevando sanzioni per oltre settemila euro, oltre al sequestro di 30 chili di prodotti carenti di indicazioni e in parte scaduti.

Controlli pure nelle aree adiacenti ai supermercati per contrastare potenziali reati nelle ore di chiusura. Ispezionati inoltre quattro casolari abbandonati, solitamente occupati abusivamente in inverno da pregiudicati, clandestini e consumatori di droga, talvolta con allacci abusivi per ottenere energia elettrica.

a.le.