In tanti per l’archistar. Marco Muscogiuri

Sala consiliare gremita per l’incontro con l’archistar Marco Muscogiuri alla serata "La biblitoteca che verrà". Apprendimento, persone, esperienze, creatività, “serendipità”: queste le cinque parole chiave usate martedì a Quattro Castella da Muscogiuri per descrivere il “cuore” di un nuovo modello di biblioteca pubblica. La serata è stata introdotta dal sindaco di Quattro Castella, Alberto Olmi, e si è conclusa con l’intervento dell’assessore alla cultura Danilo Morini. "La biblioteca – ha detto Muscogiuri – deve porsi come ’specchio della comunità’" ma anche "essere un bel luogo in cui andare, in cui architettura, servizi e funzionalità siano perfettamente integrati".

Altri incontri nelle prossime settimane.