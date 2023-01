In tanti senza acqua a causa di un guasto

Interventi di manutenzione per la centrale idrica di Rubiera per eliminare una perdita sulla condotta principale che serve San Faustino, San Martino e San Biagio di Correggio. I lavori sulla rete sono iniziati ieri e termineranno nella prima mattinata di oggi. Per consentire le operazioni il flusso dell’acqua è stato interrotto nel tratto Rubiera-Correggio tra le 22.30 e le 6. Iren in una nota ieri aveva annunciato possibili cali di pressione ed interruzioni del servizio durante la notte di lunedì nelle località di San Martino in Rio, San Biagio di Correggio, Castellazzo di Reggio e Gazzata.