In trasferta in Germania dai gemelli di Treptow per il festival del vino

Trasferta di Albinea a Berlino per il festival del vino di Kopenick. Da oggi a domenica Comune e Pro Loco saranno in visita ai gemelli di Treptow-Kopenick in occasione del festival del vino. Saranno presenti il sindaco Nico Giberti, gli assessori alla scuola e al turismo Mirella Rossi e Roberta Ibattici e la responsabile del servizio cultura Federica Franceschini. Albinea avrà a disposizione uno stand in cui il presidente di Pro Loco Corrado Ferrari e il sommelier Romeo Catellani promuoveranno i vini del territorio (Lambrusco e Spergola).

E’ la prima volta che Pro Loco Albinea aderisce al festival. Le cantine che partecipano sono Azienda Agricola Reggiana, Ca’ Nova, Puianello, Aljano e Bertolani. L’inaugurazione sarà oggi alle 18. Nell’occasione il borgomastro Oliver Igel interverrà insieme al sindaco Giberti. Nello stand albinetano è prevista la degustazione guidata dei vini con assaggi di prodotti tipici. La delegazione di Albinea visiterà anche il cimitero militare italiano d’onore in cui è sepolto l’albinetano Francesco Grasselli, soldato del 260° reggimento fanteria, deceduto il 6 gennaio 1944.

m.b