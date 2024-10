In trasferta la Reggiana diventa un fortino. In B è il team che concede meno occasioni

La Reggiana in trasferta concede meno occasioni da gol di tutta la B: soltanto 1.2 xG a partita (a fianco la spiegazione sulla statistica degli Expected Goals). In poche parole i granata, in trasferta, stanno concedendo occasioni che di solito portano ad un solo gol subito (e poco più) a partita, meno di tutti. È uno dei paradossi di questa squadra: non segna da 329’, ha colpito più pali di tutti (8), nelle ultime cinque ha fatto solo 2 punti, ma difensivamente le cose non vanno male. Al di là dei "gol attesi", ecco quelli "reali": la Reggiana ha subito, in otto partite, 8 gol. Ha la terza miglior difesa (con Sassuolo, Juve Stabia, Bari e Catanzaro; meglio solo Spezia e Palermo con 7). Il Pisa capolista, per dire, ne ha concessi 9 (ma segnati 17, ben 10 in più dei granata).

Tornando all’ottimo dato difensivo in trasferta: la Reggiana (sui campi di Sampdoria, Pisa, Carrarese e Spezia) ha subito 3 gol, e meglio hanno fatto solo Sassuolo e Catanzaro (2, ma i calabresi con tre trasferte e non quattro). La squadra che in trasferta ha concesso più occasioni da gol, invece, è la Carrarese con 1.87 xG, quasi due a partita (e, infatti, ha preso 10 gol in 5 trasferte). Rimaniamo sugli Expected Goals per trovare, invece, altre conferme sulla difficoltà granata nel segnare: il Cesena è la squadra che crea più "xG" di tutte, con 1.64 a partita. La Reggiana è decima con 1.33: vorrebbe dire che ha creato, in otto gare, occasioni che avrebbero dovuto portare 10.64 reti, eppure i granata sono fermi a 7. Da qui possiamo evincere il peso dei ben 8 legni colpiti (non solo, ma incidono).

Passiamo agli "xG" concessi in generale: ecco ancora la Carrarese (1.68 xG a partita), e la Reggiana è a 1.36 xG concessi a partita. Tradotto sarebbero 10,88 reti subite, ma i granata ne hanno prese solo 8: ed ecco che subentrano (anche) le prestazioni super di Bardi che ha parato conclusioni che solitamente finiscono in rete (lo 0-0 con la Salernitana docet). Attenzione, però: vero che i granata fuori concedono meno di tutti, ma in casa soltanto il Mantova concede di più. I lombardi subiscono occasioni fra le mura amiche per 1.51 xG, e al 2° posto c’è la Reggiana con 1.47.

Chiaramente tutti questi numeri non sono "legge" quando siamo all’8ª giornata, però di certo sono indicativi per farsi un’idea su pregi e difetti della squadra. La ripresa è fissata per domenica 20 ospitando alle 15 il Frosinone: dopo la Reggiana, proprio i ciociari sono la squadra che nelle ultime 5 ha fatto peggio con 4 punti, 2 gol fatti e 9 subiti. Nel labirinto tra i paradossi dell’attacco sterile e della buona difesa, William Viali in questa sosta dovrà ritrovare la luce (Spezia ha lasciato buoni segnali) per uscirne.