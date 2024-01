In tre anni è boom di nuovi reggiani. La prefettura ha messo il ’turbo’

Gli ultimi dati diffusi dal Comune sulla demografia della nostra città, mostrano soprattutto un aumento enorme dei nuovi cittadini italiani. Se è vero che i residenti di origine estera negli ultimi due anni sono diminuiti, è altrettanto vero che le pratiche di cittadinanza rimaste arretrate negli ultimi anni, dal 2021 hanno subito un’impennata impressionante (grazie alla prefettura, che ha messo il ’turbo’ allo studio delle pratiche rimaste nel cassetto per troppo tempo). Basti pensare che dal 2020 al 2022 (fine anno) sono state più di dodicimila le nuove acquisizioni di cittadinanza. E così quella quota del 16,7% della popolazione reggiana registrata come non italiana, se aggiungessimo anche i nuovi cittadini di origine straniera salirebbe subito al 17,4%. Si tratta di un modo originale per leggere le statistiche, che a volte tradiscono l’occhio poco allenato. La semplificazione dei numeri non restituisce sempre con fedeltà la realtà che abbiamo davanti.

Se nel 2012 il numero dei nuovi nati era 1751, nel 2022 sono stati appena 1.311. Un vero tracollo, che interessa anche i cittadini stranieri. Nel 2013 infatti erano stati 496 i bimbi nati da coppie non di cittadinanza italiana. Mentre nel 2022 sono stati appena 277. Ai nidi d’infanzia, su 1.311 iscritti sono il 15,4% quelli con cittadinanza straniera e il 9,2% quelli con carta d’identità italiana ma con un genitore straniero.