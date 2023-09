In tribunale con sfollagente e spray urticante

Si è presentato in tribunale, dove doveva adempiere ad alcune sue questioni private, ma è stato sorpreso al metal detector con uno sfollagente telescopico lungo 42 centimetri e uno spray al peperoncino (nella foto) all’interno dello zaino. I vigilanti addetti ai controlli non hanno potuto fare altro, venerdì mattina, che chiamare i carabinieri i quali hanno formalizzato poi la denuncia a piede libero per il reato di porto abusivo d’armi nei confronti del 29enne, residente in provincia di Parma.