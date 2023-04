In tribunale il fidanzato-padrone "Buttò a terra la compagna incinta Lei perse il bimbo al quarto mese"

di Alessandra Codeluppi

Una storia di brutalità sulla compagna, che avrebbe vessato per più di un anno, non fermandosi neppure di fronte al fatto che lei aspettava un figlio.

In un’occasione la sua condotta violenta le avrebbe indotto un trauma tale da farle perdere il bambino.

Quel giorno lui sarebbe entrato a casa della fidanzata, per poi spingerla con violenza e farla cadere a terra. Ma lei era incinta e quel colpo le avrebbe causato "un piccolo distacco al polo inferiore della placenta", bastato però a causarle un’interruzione di gravidanza, alle soglie del quarto mese.

È l’episodio più eclatante, nella sfilza di condotte contestate a un 36enne nigeriano nei confronti della sua ex compagna. Per lui la difesa, affidata all’avvocato Lucia Larocca, aveva chiesto il rito abbreviato, condizionato a sentire la donna: lei, ascoltata in gennaio, ha però rivelato che, oltre alle botte, sarebbe stata sottoposta ad abusi sessuali da parte dell’ex.

Racconti che hanno indotto il pm Giulia Galfano, titolare del fascicolo, ad aggiungere nuove contestazioni a carico del 36enne.

Nell’udienza di ieri, davanti al gup Dario De Luca, è stato depositato l’atto del pm che contiene le accuse aggiuntive. Imannzitutto quella di violenza sessuale aggravata, che si sarebbe protratta dal 2016 all’agosto 2017: la donna sarebbe stata costretta a rapporti completi, nonostante il suo dissenso e talvolta anche mentre veniva picchiata anche con una cintura.

Gli episodi carnali sarebbero avvenuti anche mentre lei aspettava un bambino. Nello stesso periodo si contestano anche i maltrattamenti. La donna, in gravidanza dal 2017, sarebbe stata picchiata a mani nude e con oggetti atti a offendere.

Le sarebbe stato impedito di parlare al telefono e di uscire di casa, se non per andare al lavoro; i suoi spostamenti sarebbero stati controllati. Un giorno, al culmine di una lite, lui l’avrebbe colpita con una cintura e le avrebbe spento una sigaretta sulla spalla.

Poi, il 23 agosto 2017, infastidito dalle confessioni della donna a un’amica, riguardanti la scoperta di un matrimonio e la nascita di un figlio in Nigeria, lui l’avrebbe picchiata e poi colpita con il manico di una scopa, fino a romperlo.

Il giorno dopo sarebbe entrato nella casa della fidanzata prendendo a pugni la porta d’ingresso fino a rompere la serratura e lo stipite, per poi far cadere a terra la donna, darle uno schiaffo e colpirla alla schiena con le ginocchia, causandole una contusione (prognosi di cinque giorni).

Episodio che avrebbe provocato la perdita del bambino, per la quale è formulata l’accusa di interruzione colposa di gravidanza, punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

A seguito della riformulazione del capo di accusa, ora l’uomo potrà di nuovo scegliere se avvalersi di un rito alternativo.