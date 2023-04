In tribunale la tragedia di una famiglia I genitori costretti ad accusare il figlio

"Nostro figlio ci maltrattava: pretendeva da noi i soldi per la droga". Una coppia di anziani genitori si è ritrovata a puntare il dito contro il loro ‘ragazzo’, che oggi ha 52 anni ed è a processo per le condotte aggressive che ha tenuto verso madre e padre. Il loro ‘J’accuse’ nasce dalla situazione di profonda difficoltà in cui si sono ritrovati. Il figlio, con problemi di dipendenza da una ventina d’anni, era arrivato a minacciare e vessare i genitori per avere i soldi necessari ad acquistare la droga. Una storia iniziata nel maggio dell’anno scorso e proseguita sino a ottobre, tra le mura di una casa. Lui ripeteva loro frasi di questo tenore: "Ti do talmente tante coltellate che ti voglio vedere morire", oppure "Compro una pistola e ti sparo". Poi lanciava oggetti, un bicchiere contro la madre e il telecomando della tv che colpiva alla testa il padre. E poi strattonava e afferrava per i capelli la mamma. Dopo aver convissuto per mesi con il terrore, e temendo il peggio, alla fine la coppia ha trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri di Correggio le angherie subite. Dopo i primi accertamenti, in ottobre il giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi aveva disposto per lui l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori. Lui era stato indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati e per estorsione, reati dei quali è chiamato a rispondere nel processo con rito ordinario, dov’assistito dall’avvocato Luca Mistrorigo.

A metà dicembre, il 52enne aveva violato la misura per due volte nel giro di pochi giorni: era stato ritrovato nella casa dei genitori, finendo in manette. Poi era stato sottoposto ai domiciliari a Bologna, ma lui tornava nella nostra provincia: in gennaio è scattata la custodia cautelare in carcere, prima a Reggio e ora a Ferrara.

In passato lui si era inserito nel mondo del lavoro con successo, ma poi la situazione è precipitata. Da anni risulta in cura al Sert e al centro di salute mentale: anche un medico, sentito ieri in aula, ha confermato le difficoltà interiori che l’imputato vive ed esterna in modo palese. In passato il perito Moreno Lusetti, medico legale incaricato dal giudice Sarah Iusto, lo aveva ritenuto incapace di intendere e di volere all’epoca dei fatti, ma aveva accertato la sua capacità di partecipare al processo. La sentenza è prevista nella prossima udienza in maggio.

Alessandra Codeluppi