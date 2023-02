In tribunale la vittima diventa un indagato tra un falso avvocato e un fax misterioso

di Alessandra Codeluppi

Un uomo di 44 anni, residente a Rubiera, è finito a processo con l’accusa di sostituzione di persona: secondo la Procura si sarebbe spacciato come avvocato, peraltro spendendo il nome di un legale reggiano venuto a mancare sei anni prima, per chiedere un risarcimento al Comune. Ma in questa vicenda emerge pure un altro scambio: colui che risulta come parte offesa, un 53enne marocchino, ora figura indagato per falsa testimonianza, rischiando così di passare dalla parte del torto.

Secondo quanto ricostruito in prima battuta, nel marzo 2013 il 44enne si sarebbe presentato come avvocato al 53enne, pure lui residente in paese: quest’ultimo, indotto in errore, gli avrebbe affidato una pratica per chiedere i danni al Comune di Rubiera a causa di un infortunio stradale, versandogli 100 euro. L’imputato, usando lo stesso titolo professionale e le medesime false generalità, avrebbe poi inviato un fax su carta intestata all’Urp del municipio, chiedendo documenti riguardanti l’incidente.

Ieri il pm ha ricostruito la genesi della vicenda: gli impiegati del Comune chiamati a testimoniare si erano insospettiti dopo aver ricevuto il fax col nome di quell’avvocato, che risultava già morto. Sentito dai carabinieri, il marocchino aveva raccontato questa trama, riconoscendo in foto l’imputato come fantomatico legale. Ma poi durante il processo, nel novembre scorsom aveva cambiato versione, negando di aver dato i soldi e non riconoscendo nel 44enne il legale collegato alla pratica. Da qui la richiesta di pena di 4 mesi per il 44enne, mentre per l’altro il pm aveva chiesto che si indagasse per falsa testimonianza. Nell’arringa l’avvocato difensore Alessandro Conti ha invece sostenuto che il fax ricevuto dal Comune risultava inviato da un numero di Rubiera collegato a una cooperativa: i referenti, interpellati, avevano riferito che l’avvocato deceduto aveva avuto nella loro sede un ufficio. Ha rimarcato poi che non risultano soldi versati per quell’incidente e che la sostituzione di persona a suo dire è scaturita solo da un fax. Dopo che la parte offesa ha cambiato versione sull’accaduto, il pm ha chiesto e ottenuto dal giudice la trasmissione del giudice: ieri il legale ha domandato di sospendere il processo in attesa di capire se sia fondata. E ha chiesto l’assoluzione "per non aver commesso il fatto".

Il giudice Maria La Nave verificherà a che punto è l’inchiesta per falsa testimonianza sul 53enne. Si farà il punto nell’udienza fissata la prossima settimana, in vista di una scadenza a breve: il 13 marzo, infatti, il reato cadrà in prescrizione.