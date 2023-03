"In tribunale manca personale Processi a rischio"

Pochi, oberati di lavoro e con retribuzioni e contratti inadeguati e da rinnovare. È la situazione dei lavoratori degli enti giudiziari in provincia di Reggio, denunciata dai sindacati della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil anche a livello nazionale (il 22 marzo previsto un summit col Ministero. Nel palazzo di giustizia reggiano i dipendenti sono una cinquantina a fronte dei 75 previsti. Mancano cancellieri (ce ne sono 2 e dovrebbero essere 8) ma anche informatici e personale amministrativo. La Procura di Reggio, invece, si troverà a breve con 4 pubblici ministeri (su 10) che hanno chiesto il trasfrimento in meno e conta su un organico “in rosso” di 26 unità. Fortuna che ci sia almeno un ausilio di 10 volontari dell’Auser. Ma non basta.