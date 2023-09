In Tribunale Pace Fatta tra Vicini a Castelnovo Sotto

"Stai lontano dalla mia proprietà, altrimenti se ti vedo ti do una fucilata".

È la frase inquietante in cui un giorno sarebbero culminati i dissidi tra due vicini di casa. Per quell’episodio, datato 26 ottobre 2019, la Procura aveva chiesto di emettere un decreto penale di condanna, consistente in una multa di 1.125 euro con pena sospesa, a carico di un 63enne residente a Castelnovo Sotto.

Colui che si sarebbe sentito rivolgere quella frase, mentre stava pulendo un fosso, abita a Reggiolo.

Nel luglio 2021 l’imputato aveva presentato opposizione e il gip Dario De Luca emise il decreto di citazione a giudizio. Davanti al giudice Maria La Nave, ieri è stato ascoltato il reggiolese: assistito dall’avvocato Pierlino Benatti, ha deciso di non costituirsi parte civile.

Pare che il dissidio tra i due fosse sorto a causa della pulizia di un fossato: il reggiolese avrebbe tagliato una pianta che apparteneva all’imputato, causando la sua rabbia. Ieri il giudice ha chiesto al testimone se lui avesse percepito quella frase come una minaccia di morte. Lui ha risposto di no e di averla colta come "una minaccia in generale".

E ha precisato di non essere poi più tornato in quell’area di campagna. Durante l’udienza è emersa poi la sua volontà di ritirare la querela sporta a carico del 63enne, difeso dall’avvocato Claudio Bassi. Il contrasto è rientrato perché i due hanno deciso di ripristinare un rapporto di buon vicinato: a fine udienza, affiancati dai legali, si sono pure avvicinati e salutati sorridendo.

