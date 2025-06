"In tutto saranno circa una decina. Sparsi tra stazione ed esagono"

Gli street tutor sono una figura estremamente importante e specializzata. Non saranno armati, ma avranno una divisa e un tesserino di riconoscimento. Il loro compito principale sarà quello di intervenire in situazioni potenzialmente problematiche, cercando di disinnescarle prima che degenerino in criticità per la comunità.

A spiegarlo è Sara Di Antonio, delegata dell’ufficio sicurezza, rispondendo nel dettaglio alla domanda sul campo d’azione di questi nuovi operatori. In tutto saranno circa una decina: verranno impiegati in modo pieno nel fine settimana, mentre nei giorni feriali solo parzialmente.

"Potranno provare a calmare un conflitto, chiamando nel frattempo il supporto delle forze dell’ordine, con cui sono in contatto costante. Non avranno però il potere di identificare le persone: sono una via di mezzo tra un normale cittadino e un agente di polizia".

Di Antonio ha anche chiarito le aree su cui si concentrerà maggiormente l’attività dei tutor: "Le zone di competenza sono il centro storico e la stazione, dove il tema del degrado è particolarmente sentito e dove era importante dare un segnale concreto. In particolare, per l’area della stazione i tutor saranno presenti quotidianamente, soprattutto in viale IV Novembre e nel piazzale Marconi, nelle fasce pomeridiana e serale. Spazi che rappresentano l’ingresso alla città e che meritano maggiore attenzione".

Nell’esagono, invece, "i presidi riguarderanno in particolare le ore serali e notturne, nei weekend, nei punti più affollati e in base agli eventi ". Ma il progetto non si fermerà qui. "Essendo una figura in fase sperimentale – aggiunge Di Antonio – gli street tutor evolveranno insieme a noi. Avremo report settimanali sulle loro attività e cambieremo le loro collocazioni, per evitare che diventino punti di riferimento fissi. Non vogliamo creare abitudini: potranno muoversi, interagire con cittadini e commercianti, adattandosi alle esigenze del territorio".

Infine, un augurio: "Speriamo che diventino dei veri punti di riferimento per la cittadinanza, e un modello positivo per i più giovani"

e. b.