In un anno aumento di 131 residenti. La sola Arceto supera quota 5mila

Il comune di Scandiano supera la quota dei 26mila abitanti diventando il secondo più popoloso della provincia con un incremento costante principalmente delle frazioni. Nel frattempo Arceto sorpassa la soglia delle 5mila persone: si tratta di una delle località più popolose della nostra provincia, spesso anche più di alcuni comuni autonomi. La seconda frazione scandianese più popolata è invece Ventoso con quasi 2mila residenti.

"Sono numeri sintomo di un’attrattività che è aumentata per l’intero territorio guidato dal sindaco Matteo Nasciuti", dicono con grande soddisfazione dall’amministrazione ufficializzando i dati emersi proprio in questi giorni.

"La variazione demografica importante di 131 residenti in più in un solo anno (dati paragonati con novembre 2023) conferma un trend crescente di qualità di vita per tutte le frazioni che da anni convince sempre più famiglie reggiane a trasferirsi nel territorio scandianese" sottolineano sempre dal Comune. Crescono infatti non solo i residenti all’ombra della Rocca dei Boiardo, ma pure quelli che animano alcune frazioni di pianura come Cacciola e Fellegara così come i borghi più piccoli che si affacciano sulle colline come Rondinara e Ventoso.

Scandiano, grazie a questo scatto, diventa di fatto il primo comune della provincia dopo ovviamente il capoluogo reggiano. A Scandiano risiedono 10.418 persone (39,91%), ad Arceto ben 5.009 cittadini (19,19%), a Bosco 951 (3,64%), a Ca’ de’ Caroli 1.196 (4,58%), a Cacciola 588 (2,25%), a Chiozza 1.315 (5,04%), a Fellegara 1.309 (5,01%), a Iano 808 (3,10%), a Pratissolo 1.798 (6,89%), a Rondinara 255 (0,98%), a San Ruffino 516 (1,98%), a Ventoso 1.939 (7,43%). Complessivamente, in tutto il territorio comunale, sono 26.102 gli abitanti al 5 novembre: 13.453 sono le donne residenti, mentre gli uomini sono 12.649.

Matteo Barca