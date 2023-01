"In un anno distribuiti 4.150 pacchi"

"Abbiamo incontrato 110 nuclei familiari (332 persone) di cui 13 famiglie ucraine ospitate (42 persone). E sono stati distribuiti circa 80 pacchi alimentari ogni settimana, corrispondenti a 4150 pacchi nell’anno".

Sono alcune delle cifre che dimostrano la vivacità e l’opera costante della Caritas legata all’Unità pastorale "Gioia del Vangelo", che ricomprende le sette parrocchie comprese nei territori comunali di Gattatico e di Campegine. Un gruppo che si è costituito su un territorio vasto osservando con carità cristiana e senso di solidarietà i bisogni e il disagio presente tra le famiglie e le persone più fragili. Dopo le varie crisi economiche che si sono succedute ed in cui ha operato a 360 gradi, la Pandemia da Covid è stata la situazione più difficile che la Caritas locale si è trovata ad affrontare ma l’esperienza pregressa è stata utile per operare in modo efficace attraverso i propri volontari.

Persone che trovano anche il tempo di alternarsi nel servizio ai poveri alla Mensa del Vescovo di Reggio.

"Il senso di essere Caritas non è solo un affare da parrocchia - spiegano dal Comitato organizzatore - ma vuole interrogare tutta la società, nessuno escluso; per generare le "comunità inclusive" di cui parla il nostro presidente serve il contributo di ogni cittadino". E proprio durante i mesi più duri del lockdown, spiegano sempre dal gruppo, "abbiamo potuto sperimentare la forza delle nostre comunità, grazie alla collaborazione e all’aiuto prezioso di tante altre associazioni e di tanti cittadini che con generosità e semplicità si sono messi a disposizione", con anche il sostegno delle due amministrazioni comunali.

Oggi sono oltre venti i volontari che ogni settimana si impegnano nella raccolta, preparazione e consegna dei pacchi alimentari (tanto il successo di iniziative come la Spesa Solidale). E dato che il lavoro è tanto, sono sempre ben accetti nuovi operatori e donazioni, come le belle coperte di lana lavorate a mano dalle signore di Creattivamente Auser di Gattatico, poi inviate ai dormitori invernali della Caritas diocesana.

Tra le attività 2022, si segnalano il magazzino dell’abbigliamento usato a Caprara; il microcredito (in coordinamento con i servizi sociali); il "Fondo scuola"; il progetto (con Iren) di fornitura computer a studenti indigenti (vengono raccolti e rincondizionati vecchi pc) e tanti altri piccoli-grandi progetti legati a bisogni contingenti: dal reperire un motorino o una bici per chi non ha altri mezzi per recarsi al lavoro, al donare un passeggino doppio ad una mamma in difficoltà. Francesca Chilloni