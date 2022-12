"In un attimo abbiamo perso tutta la comunità"

Il sorriso aperto di don Didier, suor Justine che sapeva arrangiarsi col computer e cercava di parlare in dialetto reggiano, il dottor Martin che aveva lasciato la capitale del suo Paese e si era trasferito in uno sperduto villaggio missionario per poter curare tutti.

Frammenti di vita, ricordi impressi nella memoria delle tante persone che con le cinque vittime dell’incidente incidente stradale – avvenuto l’altro giorno in Madagascar – hanno condiviso un tratto della propria esistenza.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì. Il grosso fuoristrada Toyota su cui viaggiavano nove membri della missione, di ritorno da una cerimonia religiosa in un paese vicino, è uscito dal tracciato sterrato ed ha terminato la sua corsa contro un albero. Nell’impatto sono morti il dottor Martin Randriatioana; la moglie Nivo, anch’ella medico; don Didier Razafinjatovo, fratello della Carità, che a giorni avrebbe preso servizio alla Casa della Carità di Fontanaluccia; le Carmelitane Minori della Carità suor Justine Lalao e suor Marie Louise.

Feriti gravemente suor Marie Odette, e i novizi dei Fratelli della Carità Fidson ed Herschel. Meno grave suor Hary Berthine.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta: tra le ipotesi al vaglio, quella di un guasto del mezzo o di un improvviso ostacolo che avrebbe costretto il conducente a una brusca sterzata. Una delegazione diocesana è subito partita per la missione.

"Ho perso un pezzo di cuore", sintetizza la borzanese Chiara Ferretti, che in Madagascar, nelle strutture gestite dalla Diocesi di Reggio, ha trascorso dieci anni da volontaria. "In un attimo – riflette – se n’è andata praticamente tutta la comunità di Ampasimanjeva. Persone straordinarie e amatissime, come testimoniano anche le foto che oggi ci arrivano da là: tutto il villaggio si è riunito per la veglia funebre".

Chiara, che oggi lavora al Centro missionario ("alla fine devi decidere se passare tutta la vita in Madagascar o rientrare in tempo per trovare lavoro") racconta i momenti di felicità pura raggiunti in Madagascar ("dove tutti i volontari, al di là di chi sono e cosa sanno fare, sono importanti"), l’affetto delle suore e quelle testimonianze che lasciano un segno nella vita degli altri. "Il dottor Martin diceva sempre che aveva scelto la missione perché lì poteva davvero fare il medico, curare tutti, mentre negli ospedali statali occorre pagare. Ha scelto di vivere nel villaggio, con sua moglie, dalla fine degli anni Ottanta. Ha consacrato tutta la sua vita ai bisognosi".

E don Didier, serafico, sorridente. Di lui conserva un bel ricordo Gabriele Riccò, nipote di suor Giacinta Gobetti, da poco scomparsa dopo una vita intera nella missione: "Don Didier? Una persona deliziosa, solare. Era stato introdotto al sacerdozio da don Claudio Gonzaga, parroco di Cavriago, ma era rimasto affascinato dalle Case della Carità. Ricordo qualche giorno di vacanza con lui, a Tagliata di Cervia. A giorni doveva entrare in servizio in quella di Fontanaluccia".

Commosso il ricordo dell’arcivescovo Giacomo Morandi: "Invochiamo per questi nostri fratelli e sorelle la misericordia del Signore e chiediamo a lui di accoglierli in paradiso per la grandezza della sua bontà". Morandi racconta d’aver conosciuto Didier durante il viaggio in Albania ("La sua è stata una presenza discreta e vivace e mi ha aiutato a conoscere il cuore malgascio della famiglia delle Case della Carità), ricorda Martin e la moglie Nivo ("attraverso la loro premura e attenzione hanno aiutato l’ospedale di Ampasimanjeva a crescere nella cura delle persone e nell’aiuto concreto e generoso a tanti bisognosi").

"Ringrazio e prego il Signore per le due nostre care sorelle Justine e Marie Louise, che con la loro vocazione hanno scelto di servire e amare gli ultimi nella consapevolezza di amare e servire Cristo stesso", chiude l’arcivescovo, vicino alle famiglie e ai feriti.

Anche il vescovo emerito, Massimo Camisasca, ha inviato un commosso ricordo. Giovedì 5 gennaio, alle 16, l’arcivescovo Giacomo presiederà in cattedrale una Celebrazione diocesana in suffragio dei missionari defunti. Un pezzo di cuore che se ne va.

a.fio.