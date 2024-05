"In una mattinata trenta bimbi in ambulatorio. Erano denutriti e con infezioni cutanee"

Arrivano testimonianze drammatiche dall’Etiopia, dove sono impegnati i volontari del Gaom partiti per la terza missione del 2024. Il vicepresidente dell’associazione e medico pediatra Gianluca Marconi, racconta: "Abbiamo avuto una mattinata molto difficile, con 30 bambini da visitare in condizioni molto brutte: denutriti, malnutriti, edematosi, con infezioni cutanee di tutti i tipi. Il pomeriggio invece l’abbiamo trascorso presso la casa famiglia di Shashemene, una vera e propria oasi di pace, speranza e carità. Da poco sono stati aperti qui il nuovo forno e la nuova falegnameria. Il forno sta facendo il pane per i ragazzi della missione delle Sister De Focault, appena pronti sia nella costante operatività che nel superamento delle pratiche burocratiche, aprirà anche per la città. La falegnameria ha ricevuto la prima commessa esterna, oltre a lavorare costantemente per casa famiglia e parrocchia".

Marconi parla del lavoro prezioso di chi sistema il capannone del forno-falegnameria dove si cuoce "l’ingera, il piatto nazionale" e di chi accoglie con affetto i ragazzi e li avvia ad un corso di informatica. patico corso informatico. Intanto "Io e Fiorella siamo costantemente in ambulatorio, come sempre affollato e pieno di bambini e mamme. La Missione e l’attività del Gaom non terminano mai".

