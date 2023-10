In una settimana decurtati 469 punti e ritirate 4 patenti

Quattro patenti ritirate e 469 punti decurtati. È il bilancio della polstrada in tutta la provincia nell’ambito di ’Focus on the road’ la campagna svolta dal 9 al 15 ottobre. Sono state impiegate 59 pattuglie che hanno controllato 240 veicoli, elevando 150 contravvenzioni. Di queste, 30 violazioni riguardano il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza per i bambini e altre 30 per l’uso del telefonino cellulare alla guida.