"In via Colonna siamo assediati dai topi"

"Siamo assediati da decine e decine di topi". È il grido d’allarme dei cittadini che vivono lungo via Colonna e via Bismantova, in zona Canalina, i quali segnalano come dietro ai cassonetti dei rifiuti i roditori hanno trovato la loro ‘casa’, costruendo tane – che si notano in grandi solchi nel terreno – in cui si rifugiano. "Siamo indignati e arrabbiati con il Comune – chiosa Tiziano Bertacchi, uno dei residenti – C’è menefreghismo, meno invece quando c’è da mandarci le bollette della Tari e chiedere il pagamento. Abbiamo segnalato più volte il problema anche a Iren, ma nessuno interviene. Siamo stanchi, ci sentiamo cittadini di serie B".

I residenti chiedono di ristabilire l’ordine e la pulizia attorno ai bidoni: "Quici sono tante case popolari e a poche centinaia di metri c’è il circolo di via Fenulli. Cosa aspettiamo, che ci entrino i topi in casa e nelle cucine? I roditori potrebbero portare anche delle malattie. Questo è un serio problema di igiene e di salute". Gli abitanti lamentano il continuo viavai dei topi, specie a metà pomeriggio, quando vanno verso i cassonetti in cerca di rimasugli di cibo. Ma è anche un problema di maleducazione da parte di alcuni, tuona Bertacchi: "C’è chi lascia sacchetti pieni di avanzi ai piedi dei cassonetti senza conferirli correttamente all’interno, serve vigilare maggiormente. Il Comune e Iren facciano qualcosa".

dan. p.