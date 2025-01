In via Gioia si trattiene il respiro

"Come trattenere il respiro" è lo spettacolo in scena stasera alle 19.30, domani, venerdì 17 e sabato 18 gennaio alle 21 e domenica 19 alle 19 a Officine Creative Reggiane (in via Gioia 4, ingresso da via Tonale). Il testo, inedito in Italia, è contraddistinto dalla cifra ironica e caustica di Zinnie Harris, autrice inglese di stanza a Edimburgo, pluripremiata per i suoi rivoluzionari adattamenti di opere classiche.

Il testo è rappresentato dalla compagnia MaMiMò: Fabio Banfo, Luca Cattani, Cecilia Di Donato (foto), Alice Giroldini e Marco Maccieri, diretta da Marco Plini. La storia racconta di una donna, Dana, immersa nelle contraddizioni del nostro mondo, la cui vicenda può essere paragonata ad una sorta di Faust contemporaneo al femminile. Una sera fa l’amore con uno sconosciuto, un uomo strano, inquietante, che dice di essere il diavolo. Da quel momento, la sua vita cambia.

Dana si trova ad affrontare un allucinante viaggio dal cuore dell’Europa fino ad Alessandria d’Egitto mentre tutto il mondo intorno si sfalda. Info: www.mamimo.it

s.bon.