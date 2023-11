"In via Guidelli siamo ostaggi di un clochard"

"Al continuo degrado del centro, già compromesso da una moltitudine di negozi sfitti e dalla mancanza di parcheggi, si è aggiunta ora, per i commercianti ed i residenti di Via Guidelli e vie limitrofe, una nuova “piaga” che rende ancor più difficile il lavoro e la civile convivenza in questa parte di città. La presenza continuativa di un clochard che staziona, bivacca, urina e defeca a ridosso delle vetrine, sotto i portici e persino sulle soglie delle abitazioni". Il grido d’allarme arriva da un gruppo di commercianti e residenti di via Guidelli: "Oltre a imbrattare le vie, ci obbliga spesso a rimuovere, lavare e disinfettare lo spazio antistante i nostri esercizi commerciali, con enormi disagi per noi e per la clientela. Infatti, oltre ad essere un problema di natura igienico-sanitaria, tali operazioni ritardano e limitano la nostra attività lavorativa, compromettendo anche l’ingresso dei clienti o il passaggio delle persone nella pubblica via. Se la polizia di stato e la polizia municipale sono intervenute più volte, il risultato non ha portato ad alcuna soluzione. Infatti ogni volta che questo soggetto viene allontanato, ecco che poche ore dopo ritorna nei medesimi luoghi e con lo stesso comportamento".