"In via Liberazione i dossi non bastano"

Una maggiore sicurezza in via Liberazione a Casalgrande Alto, strada dove le auto sfrecciano ad alta velocità. La richiesta arriva da Monica Zanni, presidente del consiglio di frazione di Casalgrande Alto.

Monica Zanni, quali sono le opere principali compiute nel 2022 a Casalgrande Alto?

"Lo scorso anno sono stati effettuati due interventi di riqualificazione molto importanti. Nella zona ‘Osteria vecchia’ il Comune ha creato un nuovo parcheggio gratuito e illuminato, modificando la precedente viabilità compromessa da spazi ridotti per il passaggio dei mezzi nel centro abitato. E’ stata inoltre terminata e inaugurata a settembre la casa residenza anziani ‘Madre Teresa’, riqualificando il quartiere con nuova asfaltatura e illuminazione del viale di accesso alla struttura in via Ermete Zacconi e realizzando anche un dosso per rallentare il passaggio spesso molto veloce dei mezzi".

Ci sono situazioni di criticità?

"Abbiamo un problema continuo sulla velocità nel viale principale in via Liberazione che sembra al momento parzialmente risolto con i dossi inseriti di recente. Chiediamo agli automobilisti di rispettare i limiti perché è una zona di passaggio per la presenza di alcune attività commerciali. Teniamo poi monitorate le postazioni di raccolta dei rifiuti per eventuali scarichi di materiale ingombrante. Nel passato qualcuno ha abbandonato i rifiuti vicino ai cassonetti anziché smaltirli in discarica. Un altro problema è la mancanza di luoghi di incontro per i nostri giovani che sono costretti a spostarsi nel centro di Casalgrande".

Quali sono le vostre richieste per il 2023 al Comune?

"Continuare a sostenere la frazione con i vari eventi estivi e non solo, svolti all’interno della zona del castello e aree di quartieri, per coinvolgere e aggregare i cittadini. La pandemia ha purtroppo penalizzato la nostra comunità per la socialità".

Quali saranno i prossimi impegni del vostro consiglio?

"Organizzare un incontro con i residenti di Casalgrande Alto per confrontarci con gli abitanti e gestire le eventuali criticità. Vorremmo riproporre ai cittadini la festa di quartiere, sospesa a causa dell’emergenza Covid".

Matteo Barca