In Via Molinazza nuovi lavori per la sicurezza: resterà chiusa due giorni

Continuano le operazioni di messa in sicurezza di via Molinazza a Fellegara, strada teatro di incidenti mortali. L’arteria sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 18 di domani e di venerdì 21 luglio per permettere la risagomatura delle banchine laterali in entrambi i sensi di marcia. I residenti della via potranno comunque percorrerla per raggiungere le loro abitazioni, anche durante i due giorni di chiusura. "Una volta terminata la manutenzione delle banchine, il prossimo passo sarà l’installazione di due attraversamenti rialzati: uno tra via Molinazza e via Mabrazza e uno di fronte all’oratorio della Madonna della Neve", spiegano dal Comune di Scandiano. Il Comune nei giorni scorsi aveva anche annunciato che sempre in via Molinazza saranno operativi due autovelox, voluti dall’amministrazione scandianese, per ogni senso di marcia.

m. b.