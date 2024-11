In via Pellegrini un nuovo parcheggio da ventidue posti

Ventidue nuovi parcheggi a strisce bianche sono stati realizzati a ridosso del centro storico scandianese. La recente novità è l’avvenuto collaudo da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Scandiano di un’opera di compensazione in via Pellegrini per un intervento d’urbanizzazione edilizia in zona. In accordo con il costruttore, la ditta Arco Immobiliare, il Comune ha dato il via libera per autorizzarne l’apertura già per lo scorso fine settimana in cui la città di Scandiano è stata visitata da moltissime persone in occasione della fiera di Santa Caterina, evento sempre atteso. Nell’ambito dell’importante operazione è stato pure concretizzato il miglioramento della sicurezza dell’incrocio di via Pellegrini/via XXV Aprile attraverso il rialzamento della piattaforma. È quindi già possibile utilizzare i nuovi parcheggi. "I ventidue stalli – spiega l’amministrazione – si riveleranno particolarmente utili anche per tutte le altre manifestazioni fieristiche compreso il mercato del lunedì che dista poche decine di metri oltre che per l’accesso al centro storico commerciale che caratterizza la città dei Boiardo".

m. b.