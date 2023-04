In via Roma la fotografia diventa sostenibile

Si chiama ‘Identità insostenibili’ ed è il contributo, ormai tradizionale e atteso, che via Roma dà anche quest’anno nell’ambito di Fotografia Europea. E’ una delle rassegne ‘OFF’, ossia fuori dal circuito ‘isitituzionale’ delle mostre che compongono la kermesse fotografica reggiana, ed è in programma per il week end del 28, 29 e 30 aprile, oltre che il 6 maggio. Per altro, quest’anno, le mostre di via Roma, oltre a fornire un insito messaggio artistico ne forniranno anche un altro, profondamente legato ai temi dell’attualità, ossia quello della sostenibilità. La ‘sensibilità’ di artisti e visitatori all’ambiente troverà nuove forme di espressione. L’obiettivo degli organizzatori, si legge nel comunicato ufficiale, è che: "A chi ricerca manifesti in cui riconoscersi, il quartiere risponde con la necessità di trovare punti in comune in una dimensione locale, oltre le inevitabili differenze. Nelle case, nei cortili, nei locali, nelle piazze e lungo tutta la via, fotografi, collagisti e artisti ripensano e superano il concetto di identità in favore di un approccio più fluido alla complessità, nella convinzione che una convivenza equa parta dalla messa in discussione delle nostre categorie di pensiero".

Non solo, l’Off di Fotografia Europea dovrebbe essere "non solamente una kermesse "mordi e fuggi" ma un momento in cui entrare in relazione con una realtà sociale e con le diverse anime che la compongono".

La sostenibità? Gli organizzatori chiedono agli artisti di calcolare l’impatto ambientale delle proprie esposizioni (consumi energetici e trasporti) e di compensare l’inquinamento prodotto con un’azione concreta, fino all’azzeramento di quelle inquinanti. Da qui la nascita anche del progetto "Via Roma (Impatto) Zero", che racconterà sui social l’alleanza ecologica tra espositori e ospitanti. Il programma delle mostre è disponibile sulle pagine Facebook e Instagram di via Roma.