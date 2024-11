"In via Tondelli sosta selvaggia"

La signora Carla Benatti abita in via Tondelli. "Quello che ci affligge è il parcheggio. Sotto casa abbiamo uno spazio privato a uso pubblico, dove vige la sosta selvaggia. Ci sono alcuni punti dove è presente il divieto di sosta e altri in cui c’è la sosta libera. Quando vengono organizzati gli eventi noi residenti siamo penalizzati ed è facile incorrere in sanzioni per divieto di sosta". I cartelli, spiega Benatti, non sono sempre visibili: "Spesso si nascondono dietro agli alberi che non vengono potati". Un altro punto critico è la sosta di pullman di grandi dimensioni, fra via Tondelli e via Melato: "Gli autisti aspettano anche 40 minuti in sosta ma così intralcianoil traffico".