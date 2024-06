In via Turri si ride. Arrivano ’Gli squali’

Un nuovo appuntamento per Estate Sottoponte.

Stasera alle 21.15 nel nuovo spazio culturale urbano di fronte a Binario49 (in via Turri 49) va in scena “Gli squali”, spettacolo comico della Compagnia Gli Spavaldi.

"In esclusiva mondiale - si legge in una nota - uno spettacolo che mette a dura prova qualsiasi pubblico: il domatore russo Àbete Abavo (Cesare Panini) darà prova delle proprie sorprendenti capacità con i suoi “squali” addestrati Lotar e Ciaciacià, che si esibiscono in evoluzioni mozzafiato avanzando a pelo d’acqua e lasciando ondeggiare la misteriosa pinna.

Importante: è severamente vietato dare cibo agli squali e al domatore.

Lo spettacolo è gratuito, ad accesso libero e adatto a un pubblico di tutte le età.

Dal 1975 Gli Spavaldi mettono in scena (e su strada) i loro spettacoli e non rinunciano a far divertire con le loro imprese studiate e provate a Fabbrico ed esportate fino in Francia.