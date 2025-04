Al teatro Bismantova di Castelnovo Monti oggi alle 17,30 viene proposto il docufilm-concerto dal titolo "1.200.000 Passi, in viaggio con Paolo Rumiz". Con Rumiz a raccogliere storie per scrivere e il regista Alessandro Scillitani che le mette in film. Dieci anni camminati insieme, un documentario antologico, un diario di racconti a passo lento che parte dall’abbandono delle montagne di Aspromonte, ripercorre il leggendario viaggio in Topolino sui Monti naviganti, naviga il grande fiume Po. E poi verso Est, in direzione opposta alle rotte dei migranti, per dire della fragilità dei nostri tempi, raccontata con uno sguardo ai mari, ai Balcani e alle tensioni del mondo. E ancora in viaggio attraverso l’Europa, in barca a vela sull’Egeo, sui treni a scartamento ridotto verso i luoghi delle guerre di ieri e di oggi, a piedi per le vie di Roma.