In viaggio per portare meraviglie: "Albinea al fianco dei bimbi disabili"

Una delegazione di Albinea in Ucraina per aiutare il centro Agape che si occupa di bambini con disabilità. Il viaggio è iniziato il 27 novembre e si è concluso il 2 dicembre con il rientro dalla cittadina ucraina di Khmelniyskyi. Hanno partecipato il sindaco Nico Giberti, l’assessore al welfare Roberta Ibattici, il responsabile di Casa Betania Davide Pellizzari con la volontaria Beatrice Ligabue. L’obiettivo era di raggiungere i rappresentanti dell’associazione Agape che a settembre erano stati ospiti ad Albinea. Agape è un’associazione di genitori che gestisce un centro di riabilitazione per bimbi con disabilità dagli zero ai 6 anni a Khmelniyskyi, città a sud ovest di Kiev e a circa 4 ore da Leopoli. Agape, grazie a un progetto congiunto Casa Betania-Comune che ha permesso l’acquisto di arredi ed equipaggiamenti, potrà ora ampliare il proprio centro e aiutare anche bimbi nella fascia 6-12. Una scelta nata dall’incontro e dal rapporto di conoscenza con alcune famiglie ospitate ad Albinea nel periodo più terribile della guerra all’interno dell’iniziativa ‘Albinea Solidale-Insieme per l’Ucraina". "Abbiamo imparato tanto, abbiamo visto con i nostri occhi come la fiducia nell’umano, la cura piena di rispetto e l’audacia di farsi carico dei piccoli possano generare meraviglie e donare libertà e cure insperate in contesti apparentemente inospitali e troppo complessi", sottolinea Pellizzari di Casa Betania. Il 28 la delegazione a Khmelniyskyi ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa. Il giorno successivo ha visitato il centro Agape, guidato da Liudmyla Basenko, la responsabile e fondatrice. In ognuna delle 10 stanze c’erano mamme di ragazzi con disabilità che, con la competenza di professioniste e l’attenzione, la cura e delicatezza che solo un genitore può avere, accompagnano i propri figli e quelli di altre mamme alla scoperta e acquisizione di competenze nuove, motorie e comunicative. La mission del centro è formare le famiglie nella gestione qualificata della disabilità. Gli albinetani si sono pure recati in visita all’università nella facoltà di fisioterapia e cercato di capire quali collaborazioni sono in atto e come possono pensarsi nel futuro nuove strade di supporto reciproco. Il gruppo ha fatto tappa nella casa di un cittadino che negli anni ha accolto decine di ragazzi senza famiglia e che ora Agape vorrebbe trasformare in un luogo comunitario per ospitare adulti con disabilità.

Matteo Barca