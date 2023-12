Sono in visita a Rubiera gli amici del Comune gemellato di Neulingen. Gli ospiti tedeschi sono giunti per allestire, il 9 e 10 dicembre, un banchetto coi prodotti tipici della loro terra, dalla birra ai dolci, dai liquori alle ceramiche natalizie. La loro

presenza davanti al Municipio nel sabato di mercato ha subito suscitato la curiosità dei rubieresi. Domenica 10 dicembre si trasferiranno in piazza Gramsci, in occasione dei mercatini dell’Avvento. Gli scambi fra Rubiera e Neulingen si ripetono da oltre trent’anni, con una sola pausa nel periodo del Covid, e sono suggellati da rapporti di amicizia consolidati. In occasione degli eventi catastrofici del maggio scorso la comunità di Neulingen ha raccolto oltre duemila euro da consegnare al Comune di Rubiera perché li destinasse alle popolazioni colpite da alluvioni o frane. Rubiera ha girato la somma al Comune di Baiso, impegnato a far fronte ai danni di una massiccia frana.