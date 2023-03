In visita i giovani di Kahla

Sono arrivati in visita ai coetanei di Castelnovo i ragazzi di Kahla, la cittadina tedesca gemella. Si tratta di uno scambio nato online tra i ragazzi della media Bismantova e la media di Kahla. Si è poi sviluppato un intreccio di rapporti fino ad arrivare all’incontro con i ragazzi arrivati dalla Germania, venuti a scoprire le attività dei loro coetanei, il paese e il territorio dell’Appennino. Kahla è la cittadina della Turingia gemellata con Castelnovo Monti dallo scorso anno: un’amicizia forte si è sviluppata negli anni tra le due comunità, iniziata però su una base dolorosa. A Kahla infatti durante la seconda guerra mondiale c’era uno dei campi di prigionia e lavoro più duri e con maggior tasso di mortalità di tutto il terzo Reich. Un campo dove numerosi furono anche i deportati dell’Appennino. Oggi tra i due paesi sono in corso rapporti e scambi costanti che coinvolgono, in primo luogo, proprio i giovani.

