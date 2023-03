In vista le nuove ciclabili "Progettiamole insieme"

Nuovi progetti si ripresentano, almeno con le intenzioni, per nuove piste ciclopedonali e percorsi "protetti". Di recente sono stati annunciati incarichi per progettare piste e percorsi, di cui si parla ormai da anni. Fra questi anche interventi per aumentare la sicurezza e favorire la "mobilità sostenibile" nelle zone di San Rocco e Tagliata, a Guastalla. In entrambe le frazioni si stanno costituendo gruppi di cittadini intenzionati a formare comitati per sollecitare i tanto attesi progetti. Si punta soprattutto a un collegamento "protetto" fra Tagliata e San Giorgio, ora affidato a una strada per nulla sicura, spesso teatro di incidenti. Lo stesso chiedono a San Rocco, per poter collegare ciclisti e pedoni a San Giacomo e alla pista già esistente verso Guastalla.

Qualche positivo segnale arriva dall’annuncio del finanziamento (con denaro pubblico) del Planning by Bike: non per avviare lavori in tempi brevi, ma – almeno per ora – promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni. L’iniziativa punta a "individuare indirizzi strategici e linee guida per il potenziamento delle connessioni ciclabili e della rete di mobilità dolce col coinvolgimento delle diverse realtà sociali e della popolazione, soprattutto quella giovanile". Nei prossimi mesi apriranno i cantieri? Per ora no. Ma saranno proposte varie attività, rivolte in particolare agli under 35. Mentre tra marzo e aprile si condivideranno gli obiettivi del progetto con Comuni, soggetti aderenti e realtà locali, "per concordare il calendario delle iniziative e la campagna di comunicazione".

Antonio Lecci